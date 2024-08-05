Найдены бактерии, способные уничтожать «вечные» химикаты

Ученые из Калифорнийского университета в Риверсайде (США) нашли новый способ борьбы с так называемыми «вечными» химикатами, или PFAS. Это токсичные химические вещества, которые используются в промышленности и долго сохраняются в окружающей среде.

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Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) обладают прочными химическими связями. Новое исследование показало, что четыре вида ацидобактерий способны их разрушать.

Исследование показало, что микробы разрушают разрушают углерод-фтористые связи в некоторых ненасыщенных PFAS. Этот процесс известен как обесфторивание. Его запускают ферменты, которые расщепляют химические связи и высвобождают атомы фтора.

Атомы фторы смертельны для бактерий. Но у Acetobacterium выявили специальные каналы, которые выводят фтор из клеток в окружающую среду.

Возможно, такая способность является частью защитного механизма, с помощью которых бактерии обезвреживают опасные для себя соединения. Ученые обнаружили обесфторивающие ацидобактерии в образцах сточных вод из Северной Америки, Европы и некоторых частей Африки и Азии. Не исключено, что они также присутствуют в грунтовых водах и почве.

В настоящее время разработано несколько методов борьбы с PFAS, включая фильтрацию и термообработку. Но биологический подход с использованием бактерий может обладать важными преимуществами – он не требует больших финансовых затрат и применим для очистки грунтовых вод на большой глубине, сообщает Live Science.

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