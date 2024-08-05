Предложен способ контроля гибели клеток для лечения рака и Альцгеймера

Ученые из России и Германии предложили способ, с помощью которого можно будет ускорить гибель раковых клеток или замедлить процесс потери нейронов при Альцгеймере. В настоящий момент прототипы лекарства против онкологии и нейродегенеративных заболеваний проходят доклинические испытания, сообщила журналистам главный научный сотрудник ИЦИГ СО РАН, профессор Университета Отто фон Герике (Гамбург) Инна Лаврик.

По словам исследовательницы, гибель клеток в организме - это непрерывный процесс, позволяющий ему обновляться. Для запуска гибели каждая клетка имеет свой набор белков. Многие болезни человека, в частности, онкология и болезнь Альцгеймера также связаны с этим явлением, поскольку во время заболевания в организме наблюдается либо избыточная, либо низкая гибель клеток.

"Решение в том, чтобы ускорить гибель раковых клеток или наоборот замедлить гибель нейронов во время нейродегенеративных заболеваний, таких как Альцгеймер. Мы сначала строим математическую модель клеточной гибели, которая позволяет выбрать самый важный [для запуска процесса] белок. И на основе уже этого белка мы ведем разработку лекарства. Мы уже создали прототипы лекарства и начинаем работать с клетками от пациентов", - сказала она, пояснив, что для пациентов с онкологией это позволит значительно продлить жизнь.



Лаврик добавила, что особенность разработки в том, что ученые используют комплексный подход. В начале - методы системной биологии, создавая модели, потом воссоздается структура белка. В дальнейшем с помощью искусственного интеллекта ученые ведут подбор молекул для воздействия на белок. По словам исследовательницы, приступить к клиническим испытаниям группа ученых планирует в течение ближайших двух лет.