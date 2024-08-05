Стало известно, какие поколения чаще всего сталкиваются с раком

Daily Mail: больше всего от рака страдают поколение X и миллениалы. Учёные долгие годы бьются над онкологией, пытаясь разгадать её загадку, и не всегда достигают успехов. Однако американским исследователям удалось выяснить, какие поколения пострадали от рака сильнее всего. Результаты их работы — далее в материале.

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Что выяснили учёные

Американские исследователи изучили данные более 23 млн пациентов в возрасте от 25 до 84 лет. У них за 20 лет наблюдений диагностировали 34 формы рака. Затем учёные разделили всех пациентов с онкологией на группы — в зависимости от их года рождения, от 1920 по 1990 год.

В итоге выяснилось, что поколение X (1965−1980 гг) и миллениалы (1981−1996 гг) в три раза чаще болели 17 видами рака, чем более раннее поколение — бумеры (1946−1964 гг). Причём тенденция сохраняется, заявили исследователи и спрогнозировали увеличение заболевших раком к 2050 году вдвое.

Самыми частыми у молодого поколения стали рак:

молочной железы;

матки;

яичников;

яичек;

толстой кишки.

Причины высокой заболеваемости

По мнению учёных, у молодёжи чаще диагностируют рак, потому что: