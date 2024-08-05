Маск рассказал о втором успешном вживлении импланта Neuralink в мозг

Американский предприниматель, основатель Space X Илон Маск сообщил о втором успешном проведении операции по вживлению импланта Neuralink в мозг человека. Об этом он рассказал в подкасте на YouTube.

«Я не хочу сглазить, но, похоже, со вторым имплантом все прошло очень хорошо. Итак, много сигналов, много электродов. Он работает очень хорошо», - приводит телеканал «360» слова предпринимателя.



По данным Маска, сейчас в мозгу пациента работают 400 электродов. К концу текущего года компания планирует провести еще восемь подобных операций, сообщил Маск.

В последующие годы Neuralink будет работать над усовершенствованием сигнала электродов, так как на данный момент в организме первого человека с имплантом Нолана Арбо действуют только 10-15% электродов.

Напомним, операция по вживлению в человеческий мозг чипа, способного считывать мысли, впервые прошла в январе текущего года, пациентом стал Нолан Арбо, парализованный ниже плеч после несчастного случая. После вмешательства он смог силой мысли управлять курсором мышки и телефоном.