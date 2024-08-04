Ученые выяснили, как скроллинг соцсетей влияет на мозг

Бесконечное прокручивание лент социальных сетей или новостей, чтобы убить время, может быть гораздо вреднее, чем кажется на первый взгляд. Согласно недавнему исследованию, опубликованному в Journal of Computers in Human Behavior Reports, думскроллинг приводит к чувству экзистенциальной тревоги, отчаянию, недоверию и подозрительности по отношению к другим. Ученые опросили более 800 студентов из университетов США и Ирана.

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«Когда мы постоянно сталкиваемся с негативными новостями и информацией в Интернете, это может угрожать нашим убеждениям, когда речь заходит о нашей собственной смертности и контроле, который мы имеем над собственной жизнью», — объяснил ведущий автор исследования Реза Шабаханга в интервью The Guardian.



В ходе своего исследования команда обнаружила, что постоянное воздействие негативных новостей в конечном счете ставит под сомнение базовые представления о справедливости и доброжелательности мира.

«Слишком много времени, проведенного за чтением любых средств массовой информации или социальных сетей, независимо от того, плохие новости или нет, связано с чувством депрессии», — считает психолог Сьюзан Альберс.



Но особенно интернет-серфинг без цели опасен для страдающих депрессией — люди склонны подкреплять свои негативные чувства соответствующим контентом. По мнению психолога, это может усугубить проблемы с ментальным здоровьем, бессонницей и восприятием реальности.