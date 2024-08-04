Ученые объяснили, от каких штаммов гриппа защитит назальная вакцина

Новая назальная вакцина от гриппа Центра им. Гамалеи сможет защитить только от сезонных штаммов вируса, заявил руководитель лаборатории молекулярной биотехнологии центра доктор биологических наук Максим Шмаров, пишет ТАСС. Для пандемических штаммов, в том числе птичьего гриппа, она не предназначена, уточнил ученый.

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Препарат разработан на основе аденовирусной векторной технологии по аналогии с вакциной от коронавируса Спутник V.

Он представляет собой спрей для носа и сейчас проходит вторую фазу клинических испытаний. Они должны завершиться в конце 2024 - начале 2025 года. Затем начнется третья фаза исследования, во время которой будут определены сроки действия вакцины.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что возможно новой назальной вакциной от гриппа нужно будет прививаться раз в три-четыре года.