Назван продукт, защищающий мозг от хронического стресса

Эндокринолог Зухра Павлова сообщила в Telegram о новом исследовании, опубликованном в журнале ScienceDirect, которое выявило защитные свойства кофе для мозга.

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Ученые обнаружили, что биоактивные соединения, известные как полифенолы, обладающие антиоксидантным действием, помогают предотвратить ухудшение когнитивных функций и снижают риск нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

В ходе исследования на 47 мышах, разделенных на четыре группы, часть из них получала обычное зерно, а другим добавляли 0,02% хлорогеновой и кофейной кислот. Мыши подвергались стрессу из-за отсутствия мягкой подстилки. Результаты показали, что у грызунов, получавших полифенолы, не было замечено когнитивных нарушений и проблем с выживанием клеток. Хотя мыши и люди различаются, у них есть много физиологических сходств.

Павлова отметила, что дальнейшие исследования помогут выяснить, насколько кофейные полифенолы могут защитить человеческий мозг от стрессовых факторов.