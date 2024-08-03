Ускользавшие от ученых иммунные клетки помогут спасти легкие от COVID

Ученые обнаружили популяцию иммунных клеток, участвующих в восстановлении легких после вирусной инфекции. Результаты опубликованы в журнале Science Immunology.

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Респираторные вирусы, обычно вызывающие легкое недомогание, могут иметь более серьезные последствия, как было показано во время пандемии COVID-19. Часто страдают альвеолы — структуры легких, отвечающие за газообмен. Из-за этого может упасть уровень кислорода в крови, развиться хроническая усталость и непереносимость физических нагрузок.

В новом исследовании ученые выявили молекулы, которые необходимы иммунным клеткам макрофагам для общения друг с другом и восстановления альвеол. Также они открыли новую подгруппу макрофагов. Она недолго присутствует в легких, из-за чего ускользала от внимания биологов.

Ученые доказали, что новые макрофаги заселяют легкие после повреждения вирусом, очищают их от «мусора» и помогают восстановиться альвеолам. Это опровергает распространенное мнение о том, что макрофаги после респираторных вирусных инфекций могут мешать заживлению легких.

Препараты, нацеленные на усиление новой группы макрофагов, могут улучшить восстановление альвеол и защитить от осложнений из-за респираторных инфекций.

Ранее ученые нашли потенциальный способ восстановить работу спинного мозга.