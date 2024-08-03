Ученые научились управлять сознанием дистанционно

Ученые Корейского института фундаментальных наук разработали первую в мире технологию, позволяющую дистанционно управлять сознанием с помощью магнитных полей. Разработка будет особенно полезна в здравоохранении.

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Свою разработку ученые назвали наномагнитогенетическим интерфейсом для нейродинамики (Nano-MIND).

Для экспериментов понадобились особые мыши, к чьим генам применили рекомбинацию Cre-Lox. У мышей развили более чувствительные к магнитному воздействию «ионные каналы», благодаря чему определенные молекулы и атомы могли проникать внутрь в определенное время и с определенной скоростью. Далее с подопытными провели два эксперимента.

Первым делом у мышей вызвали материнский инстинкт. Далее ученые попробовали снизить аппетит у мышей, в итоге подопытные потеряли 10% массы тела, передает Daily Mail.

Доктор Чон Джинву отмечает, что технология управления сознанием просто необходима медицине. Она поможет понять функции мозга и сложных нейронных сетей, пригодится для технологии двустороннего взаимодействия мозг-компьютер и разработки новых методов лечения неврологических расстройств.

Технология управления сознанием новая, но магнитные поля в здравоохранении – нет. Старший научный сотрудник испанского института нейронаук доктор Феликс Лерой отмечает, использование магнитных полей для манипулирования биологическими системами хорошо известна и применяется в различных областях.

Южнокорейские ученые установили, что генетическое производство специализированных наноматериалов можно регулировать издалека с помощью подобранных магнитных полей. Такой метод называется магнитомеханической генетикой (ММГ).

Доктор Лерой отмечает, что поспешное тестирование технологии на людях не приведет ни к чему хорошему. Для начала нужно оценить потенциальные кумулятивные эффекты, в том числе нейроадаптацию и нейротоксичность.

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