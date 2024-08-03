Ученые нашли рыбу, употребление которой продлевает жизнь

Учёные из Высшей медицинской школы Университета Нагои в Японии обнаружили, что употребление определённой рыбы связано со снижением смертности от многих причин. Результаты их исследования опубликованы в журнале Public Health Nutrition.

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Речь идёт о мелкой рыбе. В Японии, например, распространены белый окунь, мойва, японская корюшка и небольшие сушёные сардины. Такую рыбу часто едят целиком: с головой, костями и всеми органами. По словам авторов, эти компоненты богаты микроэлементами, такими как кальций и витамин А.

Команда обследовала в общей сложности 80 802 участника в возрасте от 35 до 69 лет. За девять лет наблюдений умерло 2482 участника, причём около 60% этих смертей были вызваны раком.

Эксперты обнаружили, что употребление мелкой рыбы снижает риск преждевременной смерти среди женщин. При этом для значительного эффекта достаточно было есть такую рыбу один-три раза в месяц.