Российская вакцина от рака готова. Как она работает

Об этом сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. По её словам, препарат уже готов для применения на пациентах. В процессе разработки находятся также вакцины для терапии меланомы и глиобластомы. Рассказываем, в чём уникальность вакцины.

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Когда вакцина станет доступной

Как объяснили РИА «Новости» в пресс-службе ФМБА, онковакцины относятся к биотехнологическим лекарственным препаратам. Их изготавливают для конкретного пациента и применяются они по индивидуальному медицинскому назначению.

Вакцина станет доступной для пациентов в 2025 году после внесения необходимых изменений в законодательство.

Как работает препарат

Главный координатор проекта — Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины имени академика Ю. М. Лопухина ФМБА России. Замгендиректора центра Василий Лазарев объяснил, что онковакцина нужна для лечения, а не профилактики раковых болезней. Она активизирует специфический клеточный противоопухолевый иммунный ответ пациента. Уникальность вакцины, по его словам, состоит в поиске индивидуальных опухолевых неоантигенов и способе их доставки в организм. Последний подбирают индивидуально для каждого пациента.

Ранее учёные выяснили, как предотвратить самый распространённый вид рака печени. Нужно исключить из рациона продукты с «триптофаном». Подробности можно узнать в этом материале.