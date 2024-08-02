Ученые нашли способ безопасно протестировать вакцины от лейшманиоза

Биологи из Великобритании заразили группу добровольцев специально созданным видом лейшманиоза. По сравнению с ее исходной формой болезнь оказалась практически безвредной.

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Группа ученых-биологов из разных стран нашла способ безопасно для добровольцев тестировать вакцины от лейшманиоза, предварительно заразив их легкой формой данной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Йоркского университета в Великобритании.

Ученые вывели специальный ослабленный штамм вируса, которым сначала заражали москита-переносчика, а он, в свою очередь, сам в максимально естественных условиях выбирал, как его передать человеку через укус.

Выяснилось, что от этой формы болезни самостоятельно выздоровели 70% испытуемых, а остальным потребовалась специальная терапия. Образовавшиеся же небольшие повреждения кожи были удалены хирургически.

В диком своем виде лейшманиоз представляет собой несколько очень опасных инфекций, которые поражают не только кожу, но и внутренние органы, проникая в иммунную систему.

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