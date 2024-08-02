Врач: лечение зависимости невозможно без профессиональной поддержки

Лечение наркомании, алкоголизма и других форм зависимости сегодня требует самых современных методов и способов. Лечение этих заболеваний невозможно без профессиональной поддержки. Об этом изданию «Вести Подмосковья» рассказали в московской клинике «М-Трезвость».

Алкоголизм и наркомания - это не просто заболевания, но и важнейшая социальная проблема. Люди, не способные контролировать свои действия, однако, способны к совершению преступлений и разрушению своих семей. Такие люди теряют работу, уважение знакомых и морально и физически деградируют. Для предотвращения всего этого необходимо проводить комплексное лечение.

Специалисты клиники проводят профессиональное лечение зависимости. Для чего используют исключительно передовые методики. Опытные врачи назначают сертифицированные медикаменты. Терапия проводится как в условиях стационара, так и на дому. Врачи проводят кодирование и не только. В данной клинике проводится также лечение ставшей сегодня значимой игровой зависимости, а также зависимости от лекарственных препаратов. С помощью комплексного лечения некогда больного человека возвращают к полноценной жизни.

По официальным данным, в России сегодня от тяги к психотропным соединениям страдают свыше 650 тысяч граждан. Это лишь состоящие на данный момент на учете в диспансере. В действительности цифра куда больше...

В клинике также проводят лечение психологических и истерических расстройств. Работает детский психолог. Проводится лечение аутизма, шизофрении, эпилепсии и ряда других заболеваний.