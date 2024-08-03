Эксперты выяснили, к чему приводит употребление обработанного красного мяса

Специалисты в сфере здорового питания установили, что продукты из переработанного мяса приводят к проблемам с памятью.

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Исследования с участием свыше 100 тысяч человек показали, что большое количество бекона, сосисок и колбас в рационе способствует развитию деменции. Также негативное воздействие оказывается на сердечно-сосудистую систему, желудочно-кишечный тракт и печень. Кроме того, возрастает вероятность развития диабета и проблем с уровнем холестерина в крови.

По данным ученых, две порции обработанного красного мяса в неделю повышают риск деменции на 14 процентов. Специалисты советуют заменять такие продукты на бобовые, тофу, орехи и овощи — это уменьшит риск деменции на 23 процента, передает The Guardian.

Для поддержания хорошей формы нужны правильное питание и физическая активность. Но существуют продукты, потребление которых больше остальных наносит вред фигуре. Об этом рассказала врач-эндокринолог «СМ-Клиника» Анжела Толмасова.

Нутрициолог Екатерина Веселова рассказала, что свекла защищает слизистую оболочку желудка, так как содержит уникальные компоненты, такие как клетчатку, диетические нитраты, витамин U и бетаин.