Перечислены способы предотвратить ухудшение работы мозга

Даже при занятиях спортом мозг не всегда продолжает так же хорошо работать, как тело. При когнитивном спаде замедляется или притупляется память, ухудшается концентрация, способность мыслить. Вот как этого можно избежать со временем.

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Некоторые люди отличаются большей устойчивостью к последствиям старения. Всё потому, что у них сформировался когнитивный резерв. Исследования показывают, что он создаётся на основе жизненного опыта. Это может включать достижения в учёбе, интересную профессию, участие в стимулирующих мозг мероприятиях.

Предотвратить развитие высокого кровяного давления, диабета, депрессии и сосудистых заболеваний или контролировать их помогают изменения образа жизни. К ним относятся соблюдение сбалансированной и питательной диеты с большим количеством листовых и зелёных овощей, физическая активность, ограничение потребления алкоголя, избегание табачных изделий.

Исследования показывают, что социальная активность может помочь замедлить когнитивный спад, побуждая людей общаться. Это стимулирует работу ума.

Также исследования обнаружили наличие корреляции между сексуальной активностью и когнитивными функциями у мужчин и женщин старше 50 лет. Оказывается, более высокая частота сексуальной активности свидетельствует о более высоких результатах тестов на когнитивные функции. Эта связь может быть обусловлена ​​врождённой социальной связью либо выбросом гормонов, влияющих на работу мозга, во время секса (окситоцин и дофамин).

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Чтение книг и журналов, настольные игры, походы в музеи и игра на музыкальных инструментах — всё это помогает бороться с когнитивным снижением. Некоторые виды деятельности повышают также вашу способность к обучению. Они могут включать тренировку памяти и способны расширить ваш словарный запас.

Важную роль играет и сон. Исследования показывают, что он значительно связан с когнитивными функциями на протяжении всей жизни. Работы, направленные на изучение когнитивных функций и старения Медицинского исследовательского совета (CFAS), показали, что дневной сон связан с более низким риском снижения когнитивных способностей при двух- и десятилетнем наблюдении. Сон менее 6,5 часов связан с более высоким риском снижения когнитивных способностей при десятилетнем наблюдении.

Другая научная работа продемонстрировала, что как слишком большое количество сна, так и плохой сон связаны с ухудшением памяти у мужчин и женщин в возрасте 65 лет и старше. Все эти исследования дают схожие рекомендации: спать нужно около 8 часов каждую ночь.

Наконец, исследования показывают, что бактерии, связанные с заболеванием дёсен, также связаны с развитием болезни Альцгеймера и слабоумия. Эти бактерии способны накапливаться и вызывать воспалительную реакцию в организме.