Риск деменции можно снизить в два раза, устранив 14 факторов риска

Согласно новому крупному исследованию, миллионы случаев деменции можно предотвратить или отсрочить с помощью своевременных мер профилактики.

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Деменция – это приобретённое слабоумие, при котором человек постепенно лишается когнитивных способностей. Деменция вызывается целым рядом заболеваний, наиболее распространённым из которых является болезнь Альцгеймера. В настоящее время деменцией страдает более 55 миллионов человек по всему миру.

При этом, в обширном обзоре имеющихся данных, опубликованном в журнале The Lancet, говорится, что «потенциал профилактики высок» в борьбе с деменцией. Исследование является продолжением предыдущего отчёта 2020 года, в котором также подчеркивалась важность профилактики.

Четыре года назад международная группа исследователей подсчитала, что 40% случаев деменции были связаны с 12 факторами риска.

К факторам риска относятся: низкий уровень образования, проблемы со слухом, высокое артериальное давление, курение, ожирение, депрессия, отсутствие физической активности, диабет, чрезмерное употребление алкоголя, черепно-мозговая травма, воздействие загрязнённого воздуха и социальная изоляция.

В последнем обновлении в этот перечень добавлены ещё два фактора риска: потеря зрения и высокий уровень холестерина.

«Теоретически почти половину случаев деменции можно предотвратить, устранив эти 14 факторов риска», — говорится в исследовании.



Что касается воздействия загрязнённого воздуха, то этот факт получил дополнительные подтверждения в другом новом исследовании. Согласно первым результатам масштабного лонгитюдного исследования, воздействие дыма от лесных пожаров связано с повышением риска развития деменции на 21%. Дело в том, что такой дым содержит очень мелкие частицы, которые вдыхаются и могут проникать в центральную нервную систему, преодолевая гематоэнцефалический барьер.