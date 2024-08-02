Мозг и кишечник: нутрициолог объяснил, как они взаимосвязаны

Микробиота кишечника оказывает серьезное влияние на здоровье и работу мозга, заявила главный нутрициолог Dietelle Ксения Молчанова. Этот неожиданный фактор специалистка раскрыла в разговоре с «Лентой.ру».

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По словам Молчановой, долгое время считалось, что микробиота влияет исключительно на пищеварение. Однако последние исследования показали, что в кишечнике человека находится «второй мозг». По словам нутрициолога, эта своеобразная кишечная нервная система содержит миллионы нейронов и напрямую «общается» с головным мозгом, чтобы передать сигналы о составе пищи, чувстве голода, воспалении и других важных факторах, причем этот канал связи работает в обе стороны. От него во многом зависит здоровье мозга, подчеркнула эксперт.

«Исследование, проведенное профессором Марком Лайтом из Научного центра Техасского университета, выявило, что изменения в микробите кишечника могут влиять на когнитивные функции мозга и определять вкусовые предпочтения. Происходит так потому, что населяющие кишечник микроорганизмы продуцируют нейроактивные вещества, необходимые для здоровья мозга», — Ксения Молчанова, нутрициолог.



Также, по словам Молчановой, существует взаимосвязь между микрофлорой кишечника и настроением человека, поскольку кишечные бактерии могут воздействовать на выработку серотонина и дофамина, регулирующих настроение, сон и аппетит. Кроме того, состав микробиоты влияет на развитие многих заболеваний, включая ожирение, диабет, аутизм, болезнь Альцгеймера и депрессию, предупредила эксперт.

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