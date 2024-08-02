Обнаружена связь между гипертонией и загрязнением продуктов теллуром

Проведено исследование, изучающее связь между высоким артериальным давлением и воздействием теллура – металлоида, который содержится в различных продуктах растительного происхождения. Загрязнение продуктов питания этим веществом связано с горнодобывающей промышленностью: его концентрация высока в рудных месторождениях.

© Сибмеда

"Ученые из Университета Нагоя в Японии выяснили, что риск развития высокого артериального давления увеличивается при более высоких уровнях теллура, попавшего в организм. По их словам, диета была наиболее значимым фактором повышения уровня теллура в моче по сравнению с другими факторами образа жизни, такими как курение и рабочая деятельность, а также по сравнению с полом и возрастом", – рассказывает EurekAlert.



В Японии среди злаковых и бобовых наиболее распространены рис и натто (соевые бобы). В этих продуктах есть питательные вещества, необходимые организму: «правильные» углеводы, витамины и минералы. Однако, в этих продуктах может присутствовать и теллур. В процессе добычи полезных ископаемых выделяется пыль, зола и шлак, которые загрязняют почву. Из нее металлоид может переноситься в такие сельскохозяйственные культуры как злаки, морковь, чеснок.

Исследование, опубликованное в журнале Environment International, охватило 2592 взрослых японцев. Оно показало, что более высокие уровни теллура в моче связаны с более высокими показателями артериального давления и большей частотой гипертонии.

Аналогичными оказались результаты исследования людей и мышей. Животным теллур вводили в количестве, с которым люди могут сталкиваться ежедневно – и у животных наблюдалось повышение давления. При прекращении воздействия и артериальное давление, и уровень теллура в моче снижались.

Ученые считают, что постоянный и тщательный контроль уровня теллура в отдельных продуктах питания может иметь важное значение для мирового здравоохранения.