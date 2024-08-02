ИИ-стоматолог оказался в восемь раз быстрее человека-дантиста

Внезапно, робот-стоматолог с ИИ оказался в 8 раз быстрее традиционного дантиста, совершив первую полностью автономную процедуру на человеке.

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Робот, разработанный компанией Perceptive, использует ручной 3D-сканер, который создает детальную модель ротовой полости, включая зубы, десны и нервы, с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ).

Вместо вредного рентгена, ОКТ использует световые лучи для построения высокоразрешенных объемных моделей, обнаруживая кариес с точностью около 90%. После обсуждения плана лечения с пациентом, робот приступает к операции.

Первая специализация машины — подготовка зуба под коронку, что обычно занимает два часа и две визита к дантисту, но робот справляется за 15 минут. Компания утверждает, что робот безопасен даже при движениях пациента.

По словам генерального директора Perceptive, это медицинское достижение повышает точность и эффективность стоматологических процедур, улучшая доступ к качественной стоматологической помощи.

Дальнейшие планы включают расширение возможностей робота и спектра проводимых им процедур, но он еще не одобрен FDA, так что доступность для широкой публики пока ограничена.