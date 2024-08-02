Ученые обнаружили, что сладкое лакомство помогает снизить риск заболеваний десен

Хотя мы обычно не связываем сладости со здоровьем полости рта, тёмный шоколад может стать ключом к снижению вероятности заболеваний дёсен. Так считают учёные из Чунцинского медицинского университета в Китае.

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Согласно их исследованию, антиоксиданты, в частности флавоноиды, содержащиеся тёмном шоколаде, могут стать секретным оружием против заболеваний дёсен. Лакомство снижает риск на впечатляющие 54%.

Несколько других научных исследований показали, что определённые соединения в тёмном шоколаде также способны замедлять рост вредных бактерий во рту, включая одну из основных причин кариеса и заболеваний дёсен — Streptococcus mutans. Именно сокращение количества бактерий помогает предотвратить проблемы с зубами и дёснами.

Кроме того, тёмный шоколад содержит химическое вещество под названием теобромин. Это своего рода стимулятор, который укрепляет зубную эмаль и защищает её от повреждений. Более прочная эмаль сделает зубы более устойчивыми к воздействию кислот и эрозии, а также снизит риск развития кариеса в долгосрочной перспективе.