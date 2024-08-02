Поздний или слишком ранний отход ко сну грозит болезнями сердца и сосудов

Исследование шло на протяжении 6 лет. Тестирование в этот промежуток времени прошли 80 000 волонтеров как мужчин, так и женщин.

© runews24.ru

Ученых интересовал образ жизни исследуемых, а также время отходу ко сну. По данным European Society of Cardiology (ESC), эти сведения сопоставили с физическими параметрами пациентов.

Выяснилось, что время начала ночного отдыха влияет на состояние сердечно-сосудистой системы. Самым оптимальным стал промежуток времени с 22:00 до 23:00. Организму легче заснуть и получить качественный отдых именно в это время.

Впрочем, засыпание в более ранний промежуток времени не приносит какой-либо дополнительной пользы человеку. Наоборот, начало сна до 22:00 увеличивает риск сердечных патологий на 12%.

Ранее стало известно, что у женщин в пожилом возрасте высокое давление становится причиной мигрени чаще, чем у мужчин.