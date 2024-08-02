Специалисты назвали растение, снижающее образование бляшек

Одна из главных причин преждевременного ухода из жизни - сосудистые заболевания. Пытаясь предупредить развитие атеросклеротических бляшек, исследователи из Китая обратили внимание на добавки из чеснока.

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Специалисты из отделения сосудистой хирургии Шаньсийского медицинского университета объяснили, что существующие лекарства уменьшают уровень липидов и стабилизируют бляшки, однако могут навредить печени, почкам, поэтому важно работать над созданием новых препаратов против атеросклероза.

К слову, о целебных свойствах чеснока в Китае говорят давно. Проанализировав механизмы, с помощью которых продукт может улучшить течение атеросклероза, исследователи обратили внимание на 16 активных компонентов чеснока. Больше всего их заинтересовало вещество аллицин, которое затем испытали на грызунах. В частности, подопытным животным сначала давали жирную пищу, а затем месяц поили аллицином.

Исследователи в рамках эксперимента заметили два любопытных момента. Во-первых, аллицин препятствовал отложению липидов и мешал формированию бляшек. Во-вторых, как доказали ученые, содержащееся в чесноке вещество подавляют экспрессию генов, связанных с развитием атеросклероза.

Также вещество в чесноке показало эффективность в борьбе с окислительными процессами и смогло снизить общий холестерин и триглицериды. Материал об этом опубликован в журнале Frontiers in Pharmacology.

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