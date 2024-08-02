Ученые выяснили, что любовь к искусству оказалась полезна для психики

Американские ученые из Университета Кейс Вестерн Резерв в штате Огайо обнаружили важную связь между любовью к искусству и наличием у человека чувства смысла жизни. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Positive Psychology (JPP).

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Предыдущие изыскания показали, что взаимодействие с искусством может дать осмысленный опыт, однако эмпирических доказательств в поддержку теоретических утверждений эстетического когнитивизма (направления, изучающего мыслительные процессы) было мало.

В новой работе команда провела два исследования. В первом участвовало 100 студентов с разным опытом и отношением к сфере искусства. Добровольцы прошли онлайн-опрос для измерения уровня их интереса к искусству и переживаний, которые они испытывают при взаимодействии с различными произведениями.

Второе исследование расширило первый эксперимент, набрав более крупную и разнообразную выборку из 1862 участников.

Результаты показали, что эстетические переживания в ответ на искусство неизменно демонстрировали положительную связь с более высокими уровнями смысла жизни.