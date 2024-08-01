Нейросеть научили выявлять аутизм с точностью 95 процентов

Выявить у детей аутизм на самой ранней стадии - сложная проблема. Дело в том, что в первые годы жизни ребенка симптомы болезни очень разнообразны. Поэтому так трудно поставить однозначный диагноз. Тем значительнее достижение российских и китайских ученых, которые научили искусственный интеллект по данным обычной электроэнцефалограммы выявлять расстройства аутистического спектра с точностью 95 процентов.

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Умная нейросеть практически безошибочно из массива данных активности головного мозга здоровых и больных детей выбирала признаки, наиболее важные для отличия нормы от патологии. За счет чего удалось совершить такой прорыв?

Ученые из Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта, Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и Северо-Западного политехнического университета (Китай) предложили для диагностики использовать так называемый "контрастный вариационный автокодировщик" - один из типов нейронных сетей. Он способен классифицировать сигналы в зависимости от их свойств: например, отличить активность передачи нервных импульсов между разными отделами головного мозга. Но чтобы использовать это его достоинство для диагностики аутизма, ученым пришлось модифицировать алгоритмы нейросети для работы с графами.

Эксперимент показал, что нейросеть не только распознает аутизм с точностью 95%, но практически не дает ложноположительных срабатываний, то есть не причисляет здоровых детей к больным.

Ученые особо подчеркивают, что наибольшие различия между здоровыми детьми и больными аутизмом наблюдались в связях лобной доли мозга: при расстройствах эти связи оказались более слабыми, чем в норме. Такие изменения могут быть связаны с нарушениями развития нервной системы. Дело в том, что человеческий мозг развивается последовательно от затылочной, височной и теменной зон к лобной доле, которая отвечает за способность к планированию, принятию решений, рабочую память, когнитивный контроль. Поэтому у детей с нарушением развития лобной доли наблюдаются проблемы с этими поведенческими аспектами.

"Поэтому мы предлагаем при диагностике расстройств аутистического спектра уделять больше внимания данным ЭЭГ, полученным из лобной доли, - подчеркивает руководитель проекта, доктор физико-математических наук, Александр Храмов. - В перспективе предложенный нами подход поможет выявлять заболевания аутистического спектра на более ранних стадиях, чем это сейчас. При этом нужна только простая функциональная диагностика, такая, как регистрация ЭЭГ детей в спокойном состоянии."



О прорыве ученых рассказал престижный журнал Chaos, Solitons and Fractals.