Ученые смогли повысить выживаемость мышей с раком мочевого пузыря

Кишечные бактерии могут приводить к накоплению вызывающих рак веществ в мочевом пузыре. В экспериментах на мышах антибиотики повысили шансы животных на излечение от рака. Результаты опубликованы в журнале Nature.

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Канцерогены — вещества, которые могут повысить риск развития рака. Предыдущие исследования показали, что нитрозамин, одно из веществ табачного дыма, приводит к раку мочевого пузыря у мышей.

В новом исследовании ученые с помощью антибиотиков уничтожили 99,9% кишечных бактерий мышей. Затем на них воздействовали нитрозамином. У 10% мышей, чьи кишечные бактерии были уничтожены, развился рак мочевого пузыря. В группе обычных мышей опухоль появилась у 90%.

«Снижение заболеваемости опухоли было настолько драматичным, что сначала я сомневался в результатах, думая, что мы, должно быть, сделали ошибку где-то в эксперименте. Мы повторили эксперимент пять раз, прежде чем убедились: антибиотики предотвратили развитие рака», — отметил Янош Терзич из Университета Сплита.



Дальнейшее исследование обнаружило 12 видов бактерий в кишечнике человека, которые могут привести к накоплению канцерогенов в тканях мочевого пузыря. Между людьми были значительные индивидуальные отличия. Они могут объяснить, почему не у всех курящих развивается рак мочевого пузыря.

Исследование не означает, что антибиотики могут защитить курильщиков от рака, подчеркнули ученые.