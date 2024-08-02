У тяжело перенесших коронавирус пациентов снижаются когнитивные способности

Когнитивные способности пациентов, госпитализированных с коронавирусной инфекцией, спустя годы остаются ниже ожидаемых.

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Команда ученых проанализировала данные 475 человек, которые во время пандемии были госпитализированы с COVID-19 и выписаны из больниц до 31 марта 2021 года.

Спустя шесть месяцев они прошли психиатрическую и когнитивную оценку. Через несколько лет ученые попросили повторить ее и выяснили, что у пациентов ухудшились симптомы депрессии, усталости и тревоги.

Около 47% граждан имели умеренную и даже тяжелую депрессию, а у 40% была зафиксирована умеренная или тяжелая усталость. Меньшие изменения претерпели пациенты с умеренной или тяжелой тревожностью.

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