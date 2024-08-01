Ученые назвали причину ежегодных смертей от рака легких

Загрязнённый воздух может стать причиной развития рака лёгких, выяснили британские учёные.

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Ключевую роль в этом играют микроскопические частицы PM2.5, которые провоцируют воспалительные процессы в лёгких.

Эти частицы появляются в результате строительных работ, пожаров, а также выбросов промышленных предприятий и автомобильного транспорта.

По словам соавтора исследования Эмилии Лим из Калифорнийского университета, даже незначительные изменения в уровне загрязнения воздуха могут оказывать влияние на здоровье человека. При этом 99% населения планеты проживает в районах, где концентрация частиц PM2.5 превышает нормы, установленные Всемирной организацией здравоохранения, пишет РБК.

Ранее ученые раскрыли тайну сибирских «ледяных» холмов. Согласно их выводам, данные образования являются участками льда в зоне вечной мерзлоты. Они раздуваются вследствие накопления в них жидкости.