Исследователи нашли еще два фактора риска возникновения деменции

Новое исследование, опубликованное в журнале The Lancet, позволило добавить к общему списку ещё два фактора риска, связанных с деменцией. Это высокий уровень «плохого» холестерина в среднем возрасте (с 40 лет; 7% случаев болезни) и нелеченая потеря зрения в пожилом возрасте (2% случаев).

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Новые факторы риска, недавно обнаруженные учёными, дополняют список из ещё 12 факторов, устранение которых помогает замедлить развитие старческого слабоумия или предотвратить его. Это низкий уровень образования, нарушение слуха, высокое кровяное давление, курение, ожирение, депрессия, физическая неактивность, диабет, чрезмерное употребление алкоголя, черепно-мозговая травма, загрязнение воздуха и социальная изоляция. Связаны они с 40% всех случаев болезни.

В новом отчёте специалисты подсчитали, какие факторы риска связаны с наибольшей долей людей с деменцией во всём мире. К ним относятся нарушение слуха и высокий уровень холестерина ЛПНП (по 7%), низкий уровень образования в раннем возрасте и социальная изоляция в пожилом возрасте (по 5%).