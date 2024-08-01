До отказа или нет: как лучше тренироваться для гипертрофии мышц

Журнал Sports Medicine опубликовал исследование, в котором утверждается, что увеличение объема мышц в ходе силовых тренировок происходит эффективнее всего, если заниматься до отказа. К таким выводам авторы пришли после анализа результатов других 55 научных работ.

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Отмечается, что упражнения в таком режиме нужно выполнять до тех пор, пока не начинается искажение техники. Кроме набора мышечной массы, это помогает увеличить и силу. Для многих людей, которые хотят увеличить размер мышц, именно такой вариант является наиболее сбалансированным.

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