Ученые выяснили, что может помочь в случае остеоартрита колена

Ученые провели исследование и выяснили, что препарат метатрексад, который вписывают больным подагрой, также способен снимать боль в коленном суставе, вызванную остеоартритом. Соответствующие результаты были опубликованы в журнале Annals of Internal Medicine.

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Перед написанием статьи были изучены 130 пациентов, которым поставили диагноз остеоартрит коленного сустава и которые жаловались на боли. Он был дополнительно подтвержден с помощью рентгена. Половине из них в дополнение к обычным обезболивающим назначили еще метотрексат, который они принимали раз в неделю.

Спустя полгода у первой группы, которая не принимала метотрексат, уровень боли снизился на 0,4 балла, а во второй на метотрексате – аж на 1,3 балла. У вторых также улучшилась подвижность коленного сустава.

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