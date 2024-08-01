Ученые выяснили, что будет, если курить вейп и обычные сигареты

Результаты нового исследования, опубликованного Центром комплексного онкологического обслуживания Университета штата Огайо, показали, что одновременно курить вейп и обычные сигареты ещё опаснее для здоровья, чем по отдельности. Об этом говорится в статье журнала Journal of Oncology Research and Therapy.

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Рак лёгких — это основная причина смерти от рака во всём мире. В 2020 году от этой болезни умерло 1,8 миллиона человек.

В рамках нового исследования специалисты проанализировали курение сигарет и использование электронных сигарет (вейпинг) у 4975 человек с раком лёгких. Также была контрольная группа, в которую входило 27 294 человек без рака. Все участники лечились в Колумбусе, штат Огайо, имели одинаковое распределение по возрасту, полу и расе.

© Journal of Oncology Research and Therapy (2024). DOI: 10.29011/2574-710X.10229

Оказалось, что парение в сочетании с курением сигарет было распространено в восемь раз чаще среди людей с раком лёгких по сравнению с контрольной группой. Помимо этого, исследование продемонстрировало, что у тех, кто совмещал вейпинг и курение сигарет, риск возникновения рака лёгких был выше в четыре раза по сравнению с теми, кто только курил.