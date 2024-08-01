Употребление меньшего количества красного мяса помогло защититься от деменции

Новое исследование показало, что употребление всего двух порций переработанного красного мяса в неделю связано с повышением риска возникновения старческого слабоумия на 14% по сравнению с употреблением менее трёх порций в месяц. Представлены были эти результаты на Международной конференции Ассоциации по борьбе с болезнью Альцгеймера в Филадельфии.

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Под руководством Юхан Ли, ныне научного сотрудника отделения сетевой медицины Чаннинга в больнице Бригама и женщин в Бостоне, а тогда — аспирантки Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Чана, команда учёных изучила данные за 43 года. Они были получены от 130 000 человек в ходе долгосрочного исследования Nurses' Health Study и Health Professionals Follow-Up Study. За весь период исследования было обнаружено 11 173 случая деменции.

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Главный вывод специалистов заключался в том, что у людей, которые заявили, что съедают четверть порции или более любого вида обработанного красного мяса в день, вероятность развития деменции была на 14% выше, чем у тех, кто съедал менее 1/10 порции в день.

Помимо этого, исследователи рассмотрели «когнитивное старение» у подгруппы из почти 17 500 участников исследования. Они обнаружили, что каждая дополнительная порция обработанного красного мяса, съеденная в день, была связана примерно с 1,6 годами когнитивного старения для познания (оно включает язык, исполнительную функцию и умственную обработку). Эта же дополнительная порция в день связана была с 1,7 годами когнитивного старения для вербальной памяти (способность вспоминать и понимать слова и предложения).