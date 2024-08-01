В России создали «пломбы» для лечения свищей прямой кишки

В Клинике колопроктологии и малоинвазивной хирургии Сеченовском Университете колопроктологи разработали инновационную методику лечения свищей прямой кишки. Они закрываются аутологичными (выделенными в пределах организма пациента) тканями как пробкой, об этом «Газете.Ru» рассказали в Первом МГМУ им. Сеченова.

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«Один из самых важных моментов — это то, что компоненты при комбинаторном использовании материалов аутологичны. Они взяты непосредственно у того же пациента, которому предстоит лечение. Неоспоримое преимущество аутологичных материалов — у пациента не возникнет аллергии на них и реакций, связанных с отторжением инородного тела», — рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры хирургии Сеченовского Университета Юлия Чурина.



Уникальность метода состоит в его комбинаторном действии. Аутологичные ткани заполняют свищевой вход, нарушая функционирование свища, и в то же время стимулируют регенерацию тканей в зоне хронического воспалительного процесса. В настоящий момент продолжается подбор материалов, которые будут использоваться в качестве «пломбы».

«Методы с высокой эффективностью, как правило, травматичны для пациента. И они негативно влияют на функцию запирательного аппарата прямой кишки. Малоинвазивные методы не оказывают на него влияния, но ввиду некоторых особенностей проведения операции обладают меньшей эффективностью», — отметила Чурина.



Сегодня наиболее успешные методики с применением аутологичных тканей в мире демонстрируют 15–18% эффективности приблизительно в пятилетней перспективе. Методика, разработанная в Сеченовском университете, показала 40% эффективность.

Свищ прямой кишки — это патологический ход, соединяющий первичное отверстие внутри анального канала со вторичным отверстием на перианальной коже или промежности. В подавляющем большинстве случаев свищ прямой кишки — следствие аноректального абсцесса.