Мигрень: почему она встречается чаще у женщин, а не у мужчин

Нидерландские ученые из Университета Эразмуса выяснили, что риск развития мигрени у женщин связан с повышенным диастолическим давлением. Соответствующие результаты были опубликованы на страницах научного журнала Neurology.

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Выводы основаны на исследовании, в котором приняли участие 7266 пожилых мужчин и женщин, которым в среднем было 67 лет. У 15% из них была мигрень в прошлом или на момент исследования.

После учета всех поправок на вес, пол и возраст, ученые пришли к заключению, что у женщин с повышенным диастолическим артериальным давлением мигрень развивалась на 16% чаще.

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