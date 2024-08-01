Ученые нашли новый метод лечения туберкулеза с помощью морских губок

Немецкие ученые из Дюссельдорфского университета и Университета Дуйсбург-Эссен открыли и синтезировали молекулы, способные действовать против вызывающих туберкулез бактерий Mycobacterium tuberculosis ранее неизвестным образом. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Chemical Biology (CCB).

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Возбудитель туберкулеза развил устойчивость ко многим антибиотикам, что значительно усложнило лечение болезни. Сегодня существует лишь несколько препаратов, эффективных против резистентных штаммов.

В новом исследовании команда обнаружила, что природные вещества под названием каллиаерины подавляют рост туберкулезных бактерий в клетках человека. В естественной среде каллиаерины встречаются в морских губках.

Каллиаерины атакуют специфический мембранный белок M. tuberculosis, называемый Rv2113. Это полностью нарушает метаболизм микробов, препятствуя их развитию. Напротив, клетки человека остаются неподверженными влиянию каллиаеринов.

По словам ученых, белок Rv2113 раньше не рассматривался в качестве цели для воздействия на патоген, поскольку не считался жизненно важным для существования. Однако эксперименты показали, что нарушение этого элемента прерывает рост микроорганизма, что открывает путь к созданию новых видов лекарств.