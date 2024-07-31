На Ставрополье разработали бионическую руку вчетверо дешевле аналогов

Бионический протез, позволяющий восстановить утраченные функции руки при травмах, разработали в Ставропольском государственном аграрном университете (СтГАУ). Стоимость разработки в четыре раза меньше отечественных аналогов, сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Магистрант Ставропольского государственного аграрного университета Руслан Шаллаев разработал новый прототип бионической руки. Киберпротез способен с высокой точностью имитировать сложные движения человеческой кисти. Принцип работы устройства основан на импульсах нервной системы: специальные датчики считывают электрическую активность мышц и передают сигнал на электрические приводы. <…> Ключевое отличие разработки - доступность. По сравнению с импортными или отечественными аналогами средняя стоимость одного экземпляра оказывается до четырех раз ниже", - говорится в сообщении.



В вузе уточнили, что новый киберпротез может быть использован не только для восстановления части функций руки, которые были утрачены при травмах на производстве, но и при боевых задачах в зоне СВО.

По информации пресс-службы, на разработку новой версии киберпротеза ушло несколько лет - первые прототипы были громоздкими и энергоемкими. Усовершенствованная модель получила облегченный корпус, прочную конструкцию и способность держать предметы весом до трех килограмм. Ее автономность в использовании составляет до 24 часов.