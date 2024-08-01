Химики перечислили дикие лекарственные растения, укрепляющие здоровье

Химики Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) назвали наиболее полезные дикие растения с лекарственным эффектом, которые можно самостоятельно найти за городом или на даче. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе научного учреждения.

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Специалисты уточнили, что к началу августа травы наполняются лечебными веществами. Сбор и применение таких дикоросов позволит укрепить иммунитет перед осенним и зимним периодом.

Лидером рейтинга лекарственных трав по версии экспертов Пермского Политеха оказался василек синий. Этот полевой цветок растет в полях и на загородных участках. Лекарственную ценность представляют его соцветия. Они содержат антоцианы, обладающие противоспалительным действием. Кроме того, василек богат эфирными маслами и антиоксидантами, укрепляющими иммунитет. Наконец, цветок можно применять в качестве мочегонного средства.

Второе место ученые отдали тысячелистнику обыкновенному, который растет в лесах, вблизи дорог и на дачах. Верхушки этого растения насыщены эфирными маслами, витамином К (улучшает свертываемость крови), антисептиком бетоницином и тритерпеновыми спиртами, защищающими от рака. Тысчелистник помогает остановить кровотечение, а также улучшает пищеварение.

Третье место заняла душица обыкновенная. Она встречается в умеренно сухих лесах, на опушках, склонах оврагов и суходольных лугах. Цветки душицы собирают в середине августа, когда они наполняются эфирными маслами и тимолом — природным противовоспалительным и болеуталяющим соединением.

Также за городом можно найти такие лекарственные травы, как змеевик, бессмертник, солодку, трилистник и донник.

В ПНИПУ призвали соблюдать осмотрительность при сборе дикоросов и остерегаться таких ядовитых растений, как ландыш, вороний глаз, волчье лыко и воронец. Чтобы не ошибиться, полезно держать под рукой справочник или фотографии опасных видов флоры.

Ученые напомнили, что любые травы нужно собирать не ближе 300 метров от автодорог, а также избегать даров природы с территорий вблизи промышленных предприятий и фермерских хозяйств и из городской черты.