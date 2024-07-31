Группа индийских исследователей проанализировала данные 10 000 пациентов с 33 типами рака. Результаты, опубликованные в журнале Communications Biology, подчеркивают потенциал белков-интегринов (kindlins) в качестве мишеней для разработки новых методов лечения рака.

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Интегрины – это белки, прикрепленные к клеточной мембране почти всех клеток позвоночных, которые играют ключевую роль в преобразовании механических сигналов из внешней среды в биохимические внутри клетки. Об этом сообщает IANS, партнер сети TV BRICS.

Эти белки при взаимодействии с ферментами активируют каскад внутриклеточных сигналов, необходимых для поддержания химического баланса организма. Нарушения в структуре интегринов могут привести к таким заболеваниям, как рак.

Исследование приводит к заключению о возможной связи между дисфункцией таких белков и плохим прогнозом выживаемости, подчеркивая их важность при разных стадиях и подтипах онкологии.