Офисная работа повысила либидо у женщин

После возвращения в офис многие американцы заметили изменения в своем либидо.

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Примерно половина опрошенных отметили рост сексуального желания, тогда как у другой половины оно снизилось. Особенно ярко это проявилось у женщин поколения Z: 56% из них сообщили об увеличении либидо, связывая это с улучшением психического здоровья.

Среди всех опрошенных 46% заявили о повышении либидо после возвращения в офис, в то время как 40% отметили его снижение.

Одинокие женщины почувствовали значительное улучшение: 53% из них сообщили о росте сексуального желания, тогда как среди женщин с партнёрами таких оказалось 37%.

Исследователи считают, что удалённая работа негативно сказалась на психическом здоровье одиноких женщин и возвращение к офисной жизни помогло им почувствовать себя лучше.

Мужчины реагировали иначе: лишь 22% отметили рост либидо, большинство из них связывают это с физическим контактом как способом снятия стресса.

Среди одиноких мужчин поколения Z только 19% заметили увеличение либидо и ни один из мужчин в отношениях не отметил такого роста.