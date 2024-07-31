Эксперты выяснили, какая диета эффективнее при синдроме раздраженного кишечника

Новое исследование показало, насколько эффективны различные диеты по сравнению с традиционными методами лечения синдрома раздражённого кишечника. Результаты этой работы опубликованы в журнале The Lancet Gastroenterology and Hepatology.

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Новое исследование стало первым, в котором проверялась эффективность диеты с низким содержанием углеводов. Результаты оказались на удивление хорошими.

Для проведения исследования учёные собрали 294 взрослых шведов с синдромом раздражённого кишечника любого типа. Симптомы у них были от умеренных до тяжёлых. Около 1/3 участников назначили диету с низким содержанием FODMAP, ещё 1/3 — диету с низким содержанием углеводов, остальным — медикаментозное лечение.

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Диета с низким содержанием FODMAP содержала приблизительно 3,4 г в день ферментируемых олигосахаридов, дисахаридов, моносахаридов и полиолов. Также этот рацион включал около 30 г клетчатки в сутки, ограничение потребления кофе, алкоголя и газированных напитков.

Низкоуглеводная диета предполагала, что в день люди получали максимум 50 г углеводов. Клетчатки же они потребляли примерно 25 г в сутки.

Среди лекарств, используемых в третьей группе испытуемых, были три препарата от запора (стеркулия, макрогол и линаклотид) и три препарата от диареи (лоперамид, холестирамин и ондансетрон).

Спустя 4 недели участники из групп с различными диетами сообщили о большем улучшении состояния, чем те, кто принимал лекарства. 76% участников на диете с низким содержанием FODMAP и 71% участников на диете с низким содержанием углеводов отметили, что тяжесть симптомов у них снизилась как минимум на 50 баллов по шкале IBS-SSS. Среди тех, кто лечился препаратами, улучшение было у 58%.