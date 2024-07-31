Исследователи выяснили, как завтрак влияет на удовлетворенность жизнью

Утренний прием пищи влияет на уровень удовлетворенности жизнью
Крупное исследование, объединившее 150 000 подростков со всего мира, показало, что дети, которые часто пропускают завтрак, имеют более низкий уровень субъективного благополучия, чем те, кто завтракает регулярно.
Результаты исследования ученых из Университета лас-Америкас и Университета Англия Раскин, опубликованные в журнале BMC Nutrition Journal, продемонстрировали линейную зависимость между частотой завтрака и удовлетворенностью жизнью у детей и подростков в возрасте 10 до 17 лет в 42 странах. Самый высокий уровень удовлетворенности был выявлен у участников, которые завтракали без пропусков, самый низкий – у тех, кто никогда не завтракал.
Старший автор Ли Смит, профессор общественного здравоохранения в Университете Англия Раскин, отметил, что данное широкоформатное исследование обнаружило устойчивую связь между частотой завтрака и удовлетворенностью жизнью, при этом, ранее уже проводились исследования, которые обнаруживали плохое настроение среди подростков без утреннего приема пищи и большую распространенность среди них тревожности, стресса и депрессии.
Завтрак дает необходимую энергию и питательные вещества для оптимального когнитивного функционирования – улучшает память, концентрацию, способность к обучению. Лишение организма витаминов и минералов, которые человек ежедневно может получать во время утреннего приема пищи, со временем может приводить к снижению удовлетворенности жизнью. Регулярный завтрак, как часть распорядка дня, может привнести структурность и позитивный настрой для оставшейся части суток.
В разных странах соотношение между регулярностью завтрака и состоянием удовлетворенности отличалось по причине влияния социально-экономических факторов, особенностей культуры и образа жизни. Но то, что субъективная удовлетворенность жизнью выше у тех, кто завтракает ежедневно, чем у тех, кто никогда не завтракает – наблюдалось во всех исследуемых странах.