Исследователи выяснили, как сахар влияет на биологический возраст человека

Исследователи выяснили, как употребление добавленного сахара влияет на биологический возраст человека. В рамках работы они проанализировали данные нескольких сотен женщин, средний возраст которых составил 39 лет. На следующем этапе они измерили эпигенетические часы (совокупность эпигенетических меток ДНК, позволяющая определить биологический возраст ткани, клетки или орган) добровольцев - информация была получена из образцов слюны. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Network Open.

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Как передает Pronews.gr, результаты показали, что употребление продуктов с добавленным сахаром было связано с ускорением биологического старения, даже в том случае, если человек придерживался здоровой диеты, отказавшись от остальной вредной еды.

Автор исследования, профессор Барбара Ларайя отметила, что эти изменения - обратимые.

"Снижение количества добавленного сахара на десять граммов в день в течение длительного времени равносильно повороту биологических часов на 2,4 месяца вспять", - отметила она.



При этом ученые выяснили, что следование средиземноморской диете, которая основывается на употреблении растительной пищи, рыбы, богата другими противовоспалительными и антиоксидантными продуктами, имело самую сильную связь с более хорошим здоровьем.

Специалисты напомнили, что есть так называемые скрытые источники сахара - их надо знать всем, кто следит за своим здоровьем. То есть, человек может отказаться от вредной еды, но получать тот же добавленный сахар, употребляя промышленные соусы, йогурты, каши быстрого приготовления, мюсли, сухие завтраки, консервированные овощи и так далее. Поэтому важно внимательно читать состав продукта на упаковке.