В России разработали экспресс-тест для выявления воспалений во рту

Резидент технопарка новосибирского Академгородка компания "Медико-биологический союз" (МБС) разработала экспресс-тест для самостоятельного выявления воспалительных процессов в полости рта, не имеющий аналогов в мире. Сообщение об этом было опубликовано изданием «ТАСС».

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Традиционные методы диагностики воспалений в полости рта требуют проведения сложных лабораторных анализов, что занимает длительное время и снижает эффективность профилактики развития серьезных стоматологических заболеваний, таких как кариес и пародонтит.

Новый экспресс-тест МБС позволяет пациентам самостоятельно контролировать состояние полости рта. Он основан на определении восьми маркеров воспаления, включая уровень лимфоцитов - клеток иммунной системы, участвующих в выработке антител.

"С помощью нашего теста можно выявить воспаление в течение 10 минут. Это позволит пациентам своевременно обращаться к стоматологу и предотвращать развитие серьезных проблем с зубами", - пояснил директор МБС Михаил Лосев.



Разработка и внедрение экспресс-теста в производство являются частью стратегии МБС по созданию высокотехнологичных продуктов с низким уровнем конкуренции и высокой добавленной стоимостью. Компания специализируется на производстве реагентов для диагностики инфекционных заболеваний человека и обладает обширным опытом в области иммунологических исследований.

Инновационная экосистема технопарка Академгородка предоставляет резидентам уникальные возможности для развития и продвижения наукоемких разработок на рынок. МБС является одним из ведущих резидентов технопарка, активно участвуя в реализации различных научно-исследовательских проектов и привлекая инвестиции в развитие отрасли здравоохранения.

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