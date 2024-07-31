Ученые обнаружили вариацию гена, способную излечить склероз

Ученые обнаружили, что генетическая вариация способна излечить боковой амиотрофический склероз (БАС). Напомним, что сейчас - это неизлечимое и прогрессирующее нейродегенеративное заболевание.

© runews24.ru

Главная задача - найти спасительную генетическую вариацию. Носители таких генов имеют все шансы победить опасный недуг. По данным научного журнала Neurology, исследователи провели геномное ассоциативное исследование 22 выздоровевших пациентов.

Итоги тестирования сравнили с пациентами, которые не смогли совладать с опасным недугом. Ключом к выздоровлению оказалась распространенная генетическая вариация - однонуклеотидный полиморфизм (ОНП).

ОНП снижает уровень белка, блокирующего сигнальный путь IGF-1. Тогда шансы на выздоровление становятся выше в 12 раз.

Сейчас целью при терапии БАС станет воздействие на IGF-1, уточнили ученые.

Ранее стало известно, что пониженный уровень витамина D приводит к рассеянному склерозу.