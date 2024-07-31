$86.33-0.2393.29-0.84
Войти в почту

Вариация одного гена ОНП повышает шанс на полное излечение от БАС в 12 раз

Ученые обнаружили, что генетическая вариация способна излечить боковой амиотрофический склероз (БАС). Напомним, что сейчас - это неизлечимое и прогрессирующее нейродегенеративное заболевание.

Ученые обнаружили вариацию гена, способную излечить склероз
© runews24.ru

Главная задача - найти спасительную генетическую вариацию. Носители таких генов имеют все шансы победить опасный недуг. По данным научного журнала Neurology, исследователи провели геномное ассоциативное исследование 22 выздоровевших пациентов. 

Итоги тестирования сравнили с пациентами, которые не смогли совладать с опасным недугом. Ключом к выздоровлению оказалась распространенная генетическая вариация - однонуклеотидный полиморфизм (ОНП). 

ОНП снижает уровень белка, блокирующего сигнальный путь IGF-1. Тогда шансы на выздоровление становятся выше в 12 раз. 

Сейчас целью при терапии БАС станет воздействие на IGF-1, уточнили ученые. 

Ранее стало известно, что пониженный уровень витамина D приводит к рассеянному склерозу.

Наука