Российские химики создали основу из рутения для производства лекарств

Группа учёных из нескольких российских ВУЗов разработала новую основу для создания лекарств

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Команда учёных из ИНЭОС РАН, НИУ ВШЭ и МФТИ создала катализаторы с атомом рутения и ароматическим кольцом. Они изучили их зеркальные формы и проверили эффективность в получении гетероциклов, которые часто встречаются в лекарствах.

Изохинолины, обладающие высокой биологической активностью, широко применяются как диуретики, антибиотики и антиоксиданты. Ключевой этап их синтеза — активация связей «углерод—водород» в реагентах, обычно проводимая с помощью металлических катализаторов. Чаще всего используются палладиевые соединения, но они не универсальны.

В 1993 году японские учёные показали, что рутениевые катализаторы могут активировать связи «углерод—водород». Российские исследователи из ИНЭОС РАН, НИУ ВШЭ и МФТИ, работая с рутением, в 2022 году синтезировали комплекс с камфорой, но он оказался неэффективным. В этом году они улучшили структуру, сделав рутений более доступным для реагентов. Катализатор был разделён на два энантиомера с помощью хроматографии, что позволило достичь выхода целевых веществ на уровне 50–80%. Этот метод может быть полезен для создания других хиральных катализаторов, и исследования продолжатся.