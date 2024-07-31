Ученые выяснили, как общий анализ крови помогает определить развитие рака

Ученые обнаружили, что отклонения от нормы некоторых показателей в общем анализе крови могут быть признаком рака. Например, у пациентов в возрасте 30-59 лет с болью в животе анемия, низкий уровень альбумина, повышенные тромбоциты, отклонения ферритина и повышенные маркеры воспаления говорили о риске недиагностированного рака. Работа опубликована в журнале PLOS Medicine.

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Чем раньше врачи смогут обнаружить рак, тем больше вероятность, что пациенту удастся выйти в ремиссию. Однако многие пациенты обращаются к своему лечащему врачу с неспецифическими симптомами, которые могут происходить из-за других, менее серьезных причин. Из-за этого врачам гораздо труднее понять, кому из пациентов требуется дополнительная диагностика, ведь большинство руководств для врачей фокусируются на «тревожных» симптомах, которые характерны для определенного типа рака.

Ученые проанализировали информацию из базы данных UK Clinical Practice Research Datalink о 470 тысячах пациентов в возрасте 30 лет и старше, которые обращались к врачу-терапевту из-за вздутия живота или болей в нем. В течение года после этого визита у 9 тысяч пациентов с болями и 1тысячи со вздутием был диагностирован рак. Ученые сконцентрировались на показателях общего анализа крови этих людей, чтобы понять, какие именно маркеры могут сообщать о заболевании.

У пациентов в возрасте 30-59 лет с болью в животе (абдоминальным болевым синдромом) анемия, низкий уровень альбумина, повышенные тромбоциты, отклонения ферритина и повышенные маркеры воспаления (например, повышенные лимфоциты) говорили о риске недиагностированного рака. Для пожилых пациентов старше 60 лет наличия боли в животе или его вздутия уже достаточно, чтобы врач направил его на диагностику.

Специалисты подсчитали, что если бы эти отклонения в показателях общего анализа крови были учтены, то на 16% увеличилось бы число людей, которым дали срочное направление на углубленное исследование.

Ученые также выяснили, какие типа рака распространены в зависимости от возраста, пола и отклонений в показателях крови. Например, среди женщин в возрасте 50-59 лет с анемией и вздутием живота более распространен рак кишечника и яичников. У представительниц этой возрастной группы со вздутием живота риск рака до анализа крови составлял 1,6%, при повышенном уровне ферритина — 10%, при низком уровне альбумина — 9%, при повышенном уровне тромбоцитов — 8%, при повышенном уровне маркеров воспаления — 6% и при анемии — 4%.

Для мужчин в возрасте от 60 лет с болью в животе риск рака составлял 3,1%. Риск для мужчин в возрасте от 80 лет с этим симптомом составлял 8,6% — очень высокий показатель. Для женщин в этих возрастных группах риск с такими же симптомами риск составлял 3,1% и 6,1% соответственно.