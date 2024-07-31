Назальная вакцина против COVID-19 останавливает распространение вируса

Американские ученые провели эксперимент с участием хомяков. Они ввели одной группе животных назальную вакцину от COVID-19, а второй — обычную инъекционную вакцину.

© InScience

Иммунизированных животных поместили к зараженным на восемь часов. Оказалось, что вирусная нагрузка у хомяков с назальной вакциной была в 100–100 000 раз меньше, чем у животных с инъекционной вакциной. Из-за этого в последствии они не заразили здоровых хомяков, в отличие от животных с инъекцией. В будущем результаты позволят разработать назальную вакцину от птичьего гриппа и предотвратить его эпидемию. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Быстрая разработка вакцин против COVID-19 всего через несколько месяцев после появления вируса помогла спасти миллионы жизней и снизить заболеваемость. Однако прививки не смогли полностью остановить распространение коронавируса и, как следствие, справиться с пандемией. Чтобы предотвратить передачу вируса, необходимо поддерживать его небольшое количество в верхних дыхательных путях. Ученые уже пытались разработать вакцину, которая сможет контролировать вирусную нагрузку в носу, однако это оказалось сложной задачей: коронавирус, как и грипп, быстро размножается в носу и передается от человека к человеку в первые несколько дней после заражения. Ограничить размножение вируса может вакцина, распыленная или закапанная непосредственно в нос или рот. Для ее массового производства необходимы доказательства того, что вакцина действительно останавливает распространение вируса, а это сложно проверить при передаче инфекции от человека к человеку — учитывая количество и разнообразие контактов, с которыми сталкивается обычный человек в любой день.

Американские ученые решили доказать эффективность назальных вакцин на хомяках. В отличие от мышей, эти животные от природы восприимчивы к SARS-CoV-2. Исследователи ввели первой группе хомяков лабораторные версии одобренных вакцин против COVID-19: назальную вакцину iNCOVACC и инъекционную прививку Pfizer. Некоторые хомяки остались без вакцины. После этого вакцинированные хомяки несколько недель ни с кем не контактировали для образования полного иммунного ответа. В это время ученые заразили вторую группу животных вирусом SARS-CoV-2, а затем поместили иммунизированных хомяков к инфицированным на восемь часов. Этот этап проверки вакцин имитировал опыт контакта вакцинированных людей с пациентами, больными коронавирусом. После восьми часов взаимодействия большинство хомяков с вакциной заразились. Вирус был обнаружен в носах и легких у 12 из 14 (86%) хомяков с назальной вакциной и у 15 из 16 (94%) животных, получивших инъекцию. Хотя в обеих группах заразилось большинство хомяков, не все получили одинаковые симптомы: животные с назальной вакциной имели в 100–100 000 раз меньше вируса в носу по сравнению с остальными.

На втором этапе ученые взяли вакцинированных хомяков с коронавирусом и поместили их к здоровым вакцинированным животным и непривитым особям на восемь часов. Так исследователи смоделировали передачу вируса от вакцинированного человека к другим. Оказалось, что ни один из хомяков не заразился от животных с назальной вакциной, однако от хомяков с инъекцией заразилась примерно половина особей. Вакцинация через нос прервала цикл передачи инфекции.

По словам авторов, результаты исследования будут актуальны в ближайшем будущем: вероятно, птичий грипп, вызвавший вспышку заболеваний среди коров, может адаптироваться к человеку и спровоцировать эпидемию гриппа. Вакцина от птичьего гриппа в виде инъекций уже существует и сегодня ученые работают над созданием аналогичной назальной прививки.