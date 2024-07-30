«Отредактированные люди»: какими будут космические путешествия в будущем

Исследователи из разных областей науки давно спорят о том, как создавать поселения на Луне, Марсе и других планетах. Недавно в Британском межпланетном обществе спорили о том, каким должно быть детальное исследование Марса — человеческим или роботизированным. Ученые сошлись в одном — если колонизировать космос будет человек, он должен быть «отредактированным».

© Телеканал «Наука»

«Отредактированные» космонавты

Астрофизик Мартин Рис считает, что больше преимуществ у исследований Солнечной системы с помощью роботизированных космических кораблей и аппаратов, без затрат и рисков, связанных с отправкой людей в опасные путешествия. Инженер и основатель Марсианского общества Роберт Зубрин, напротив, поддерживает идею освоения планет человеком. Впрочем, оба ученых выступают за использование технологии редактирования генов, в теории позволяющее людям преодолеть огромные трудности, связанные с превращением в «межпланетный» вид.

В 2011 года появилась возможность легко и точно редактировать геномы. Молекулярный инструмент Crispr-Cas9, известный как «генетические ножницы», сегодня можно использовать в любой школьной лаборатории за очень небольшие деньги. Есть и другие техники редактирования, с помощью которых можно вносить мельчайшие изменения в геном любого живого организма.

Редактирование генов для обеспечения возможности путешествовать в космосе имеет смысл по нескольким причинам. Одна из самых главных опасностей, с которой астронавты сталкивают в открытом космосе — повышенная доза радиации. С помощью редактирования генома теоретически возможно внедрить в человека гены растений и бактерий, способных очищать организм от радиации в случае разлива радиоактивных отходов и выпадения ядерных осадков.

Это звучит как научная фантастика, но ведущие ученые, к числу которых относится и Рис, считают, что это ключ к нашему продвижению по Солнечной системе. Помочь в космических путешествиях могут и гены, замедляющие старение и противодействующие разрушению клеток.

Людям под силу создать сельскохозяйственные культуры, устойчивые к воздействию радиоактивного излучения, поскольку экипажам придется самим выращивать себе пищу. Космонавтам можно будет подбирать лекарства в соответствии с личными потребностями, основаными на его генетических особенностях.

Тихоходки и запреты

Любопытно, но ученые ищут способы взять генетические особенности тихоходок на службу человеку. Как известно, эти микроскопические животные способны переносить экстремальные температуры, давление, высокую радиацию и голод, а также вакуум космоса. Предпринята не одна попытка выявить ключевые гены и белки, которые обеспечивают «водяным мишкам» такую необычайную устойчивость к стрессам.

Сможет ли вставка генов тихоходок в геном человека сделать нас более устойчивыми к суровым условиям космоса? Ученые уже показали, что человеческие клетки в лабораторных условиях развивали повышенную устойчивость к рентгеновскому излучению, когда в них вводились гены тихоходок. Перенос генов от животных, даже микроскопических, — лишь один из примеров того, как можно приспособить человека к космическим путешествиям.

Для того чтобы ученые смогли дойти до этого этапа, потребуется еще много исследований. Однако главная проблема — запреты на эксперименты с редактированием генома. 19 стран, в числе которых Белоруссия, Канада, Швеция и Швейцария, запретили испытания по редактированию генов на человеческих эмбрионах. Впрочем, ограничения в разных странах, похоже, ослабевают.

К примеру, в ноябре 2018 года китайский ученый Хэ Цзянькуй объявил о рождении первых младенцев с генным редактированием. Еще в утробе он внедрил в близнецам ген, который обеспечивает устойчивость к ВИЧ-инфекции. Генетика сначала посадили в тюрьму, но затем освободили и разрешили снова проводить исследования.

Если Риз и другие футуристы правы, эта область способна продвинуть экспансию человека в космос. Но общество должно будет согласиться с этим, пишет Science Alert.