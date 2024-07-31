Ученые нашли необычное лекарство от облысения

Ученые из Пакистанского университета COMSATS доказали, что сахар под названием 2-дезокси-D-рибоза (2dDR) может увеличить рост волос. Об этом в среду, 31 июля, сообщило издание Frontiers in Pharmacology.

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В ходе исследования стало известно, что сахар показал такую же эффективность, как и препараты для роста волос. Эксперимент успешно протестировали на мышах. Изначально сотрудники университета искали способ быстро заживить раны, но на коже грызунов был заметен значительный рост шерсти. По мнению специалистов, это связано с тем, что 2dDR насыщает кровеносные сосуды. Спустя 20 дней после тестирования геля от облысения волосяной покров у мышей восстановился на 80–90 процентов, говорится на сайте.

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