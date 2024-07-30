В России разработали соединение для подавления клеток опухоли мозга

Ученые Института химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН и Новосибирского института органической химии им. Н. Н. Ворожцова СО РАН разработали соединение, которое способно подавлять агрессивное поведение клеток опухолей головного мозга и препятствовать их проникновению в здоровые ткани. Полученные данные могут быть использованы для создания новых лекарственных препаратов для терапии мультиформной глиобластомы человека, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

Злокачественные новообразования вырабатывают разнообразные белки, стимулирующие опухолевый рост. В их число входит белок, который усиливает подвижность клеток глиобластомы, способствует их быстрому распространению в здоровые ткани мозга.

"В клеточных экспериментах ученые обнаружили соединение (солоксолон пара-метиланилид (СПМА)), которое эффективно блокирует опухолестимулирующий эффект. Клетки глиобластомы, обработанные солоксолон пара-метиланилидом, почти не отвечают на действие этого белка", - сообщили в пресс-службе.



Кроме того, открытое соединение значительно усиливает чувствительность клеток глиобластомы к темозоломиду (препарату первой линии при лечении глиобластомы) и подавляет их способность к колонизации окружающего пространства.

"Разработанное нами соединение обладало выраженным анти-глиобластомным потенциалом не только в клеточных экспериментах, но и в экспериментах in vivo. Было показано, что инъекции СПМА достоверно блокировали рост глиобластомы человека на мышиной модели, причем эффективность этой терапии оказалась сравнима со стандартной химиотерапией, применяемой в клинике", - приводит пресс-служба слова старшего научного сотрудника ИХБФМ СО РАН Андрея Маркова.



С помощью компьютерного моделирования и экспериментов ученые установили, что полученное соединение способно связываться с белками-рецепторами на поверхности опухолевых клеток и препятствовать дальнейшему проникновению сигнала.

"Все это приводит к значительному ослаблению агрессивности клеток глиобластомы", - подчеркнул Марков.



Дальнейшие планы

Мультиформная глиобластома является наиболее распространенной и злокачественной опухолью головного мозга. Несмотря на значительные успехи в области хирургических, химио- и радиотерапевтических методов лечения, продолжительность жизни пациентов с глиобластомой после полного курса терапии составляет не более 15 месяцев.

Полученные новосибирскими учеными данные могут быть использованы для разработки новых противоопухолевых агентов, способных блокировать диффузный рост и рецидивирование глиобластомы, а также усиливать ее чувствительность к химиопрепаратам.

Исследование поддержано грантом Российского научного фонда № 23-14-00374, результаты опубликованы в журнале Frontiers in Pharmacology.